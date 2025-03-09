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«Четыре глаза» вместо «Пяти» — Британия ищет обходные пути для обмена разведданными без участия США

14:52, 9 марта 2025
Лондон обдумывает идею создания альянса «Четыре глаза» для обмена разведданными.
«Четыре глаза» вместо «Пяти» — Британия ищет обходные пути для обмена разведданными без участия США
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Великобритания планирует рассмотреть возможность создания подгруппы для обмена разведданными внутри разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes) в ответ на действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на неназванные источники в сфере обороны.

Так, власти намерены обдумать идею создания альянса «Четыре глаза» для обмена разведданными.

Решение президента США заблокировать передачу Украине засекреченных данных, созданных американскими спецслужбами, в том числе через союзников, таких как Великобритания, вызвало призывы к созданию отдельной группы для обмена информацией.

Издание указывает, что Трамп воспользовался своими полномочиями в рамках альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия), чтобы прекратить предоставление разведданных Киеву.

В военных кругах сейчас обсуждается идея создания подгруппы, которая позволит странам обмениваться разведданными без права вето со стороны США.

«Речь идет не о выходе из «Пяти глаз», а о формировании нового альянса «Четыре глаза» внутри него – без участия Америки», – заявил источник.

Газета не уточнила, какие страны могли бы войти в новую подгруппу внутри разведывательного союза.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Париж готов предоставлять Киеву необходимую информацию на фоне прекращения доступа к американским данным.

Как сообщалось, США перестали предоставлять Украине разведданные, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории России.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Позже в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине.

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США Украина Великобритания

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