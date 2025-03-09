У Латвії заарештували естонського фотографа та любителя залізниць за підозрою у шпигунстві

Фотографа Маттіаса Рікка затримали в Латвії за статтею про шпигунство.

Фото: Служба держбезпеки Латвії

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Латвійська влада затримала громадянина Естонії Маттіаса Рікка – фотографа та любителя залізниць, підозрюючи його у шпигунстві. Про це повідомляє Delfi.

Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило, що отримало інформацію про затримання від латвійської сторони. За даними онлайн-спільноти залізничних фотографів «Baltic trains picture gallery», Рікка був заарештований у Ризі 24 лютого.

Один із користувачів спільноти написав, що його друг перебуває у ризькій в’язниці за статтею §85.1 Кримінального кодексу Латвії. Автор допису вважає звинувачення безпідставними й закликав підтримати Рікка.

Тим часом у Литві Генеральна прокуратура передала до суду справу щодо двох громадян, яких звинувачують у шпигунстві на користь Білорусі.

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