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Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію для переговорів з українською делегацією

15:28, 9 березня 2025
Марко Рубіо планує переговори щодо припинення війни та стабільності на Близькому Сході.
Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію для переговорів з українською делегацією
Фото: Getty Images
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Державний секретар Марко Рубіо вирушить до Джидди (Саудівська Аравія) з 10-12 березня для переговорів з українськими колегами, щоб просувати мету президента США — припинити російсько-українську війну. Крім того, Рубіо зустрінеться з Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом, наслідним принцом Саудівської Аравії, щоб обговорити спільні інтереси в регіоні та зміцнення американо-саудівських відносин. Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

З 12 по 14 березня Рубіо також відвідає Шарлевуа, Канада, для участі у зустрічі міністрів закордонних справ G7, де обговорюватимуть зовнішньополітичні ініціативи США в рамках програми «Америка перш за все». На зустрічах будуть підняті питання безпеки та стабільності в глобальному контексті, зокрема в Європі, Близькому Сході та Африці.

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США Саудівська Аравія

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