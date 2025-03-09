В Украине растет спрос на службу по контракту 18-24 – первые добровольцы уже на подготовке

Минобороны раскрыло финансовые стимулы для контрактников.

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Министерство обороны Украины сообщило о значительном интересе к программе «Контракт 18-24», которая позволяет добровольцам подписать краткосрочную службу. Первые контрактники уже начали базовую военную подготовку, заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире «Мы - Украина».

По его словам, самыми популярными специальностями стали снайперы и разведчики. Программа предусматривает финансовое поощрение:

- 200 тыс. грн - после подписания контракта,

- 300 тыс. грн - после завершения подготовки и начала выполнения задач,

- 500 тыс. грн - после успешного завершения контракта.

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