Ілон Маск висловився про роль Starlink в українській армії

Ілон Маск: «Starlink — основа української армії».

Фото: coinphony.com

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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що його система Starlink є ключовою для функціонування української армії.

«Моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув», — зазначив Маск в соцмережі Х.

Також він висловив своє обурення через тривалість війни.

«Мене обурює ця багаторічна бійня, яку Україна неминуче втратить. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася», — додав Маск.

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