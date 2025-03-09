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Tesla впроваджує нову функцію безпеки для дітей у своїх авто

10:03, 9 березня 2025
Tesla запускає технологію виявлення дітей у салоні автомобіля для підвищення безпеки.
Tesla впроваджує нову функцію безпеки для дітей у своїх авто
Фото: Not a Tesla App
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Компанія Tesla оголосила про введення важливої функції безпеки для дітей у своїх автомобілях. Оновлена модель Tesla Model Y тепер оснащена технологією виявлення присутності дитини, яка використовує бортовий радар для визначення наявності малюка в салоні, навіть коли автомобіль зачинений, повідомляє Not a Tesla App.

У разі виявлення дитини система може надіслати сповіщення власнику через мобільний додаток, автоматично включити кондиціонування повітря або зв'язатися зі службами екстреної допомоги, надаючи точні координати місцезнаходження автомобіля.

Це нововведення є частиною ініціативи, спрямованої на зменшення смертельних випадків від теплових ударів у транспортних засобах. За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, щороку в країні гине мінімум 37 дітей через забуття в автомобілях.

Tesla планує впровадити цю функцію і для інших моделей, таких як Model 3, Cybertruck та інші. Окрім цього, бортовий радар допоможе точніше класифікувати пасажирів за розмірами, що дозволить покращити роботу подушок безпеки в разі аварії.

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Tesla авто

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