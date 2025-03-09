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Tesla внедряет новую функцию безопасности для детей в своих авто

10:03, 9 марта 2025
Tesla запускает технологию обнаружения детей в салоне автомобиля для повышения безопасности.
Tesla внедряет новую функцию безопасности для детей в своих авто
Фото: Not a Tesla App
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Компания Tesla объявила о введении важной функции безопасности для детей в своих автомобилях. Обновленная модель Tesla Model Y теперь оснащена технологией обнаружения присутствия ребенка, которая использует бортовой радар для определения наличия малыша в салоне, даже когда автомобиль закрыт, сообщает Not a Tesla App.

В случае обнаружения ребенка система может отправить оповещение владельцу через мобильное приложение, автоматически включить кондиционирование воздуха или связаться со службами экстренной помощи, предоставляя точные координаты местонахождения автомобиля.

Это нововведение является частью инициативы, направленной на уменьшение смертельных случаев от тепловых ударов в транспортных средствах. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, каждый год в стране погибает минимум 37 детей из-за забывания в автомобилях.

Tesla планирует внедрить эту функцию и для других моделей, таких как Model 3, Cybertruck и другие. Кроме этого, бортовой радар поможет точнее классифицировать пассажиров по размерам, что позволит улучшить работу подушек безопасности в случае аварии.

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Tesla авто

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