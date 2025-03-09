Италия ужесточила наказание за насилие над женщинами

Новый закон вводит суровые наказания за убийства женщин.

Фото: AFP

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Накануне Международного женского дня правительство Италии одобрило новый законопроект, который вводит фемицид в уголовный кодекс страны. Закон предусматривает пожизненное заключение для лиц, признанных виновными в убийствах женщин со стороны их партнеров - бывших или нынешних. Об этом сообщает Politico.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что закон также вводит ужесточение наказаний за преступления, связанные с личным насилием, преследованием, сексуальным насилием и порнографией из мести.

Недавняя трагедия с убийством Джулии Чекеттин, 22-летней студентки, которая была убита своим бывшим парнем в ноябре 2023 года, побудила к изменениям. Ее смерть вызвала массовые протесты, а на ее похоронах, которые посетила премьер-министр, собрались более 8 тысяч человек.

Министерство внутренних дел Италии зафиксировало 117 фемицидов в 2023 году, и этот случай стал катализатором для законодательных изменений.

Италия заняла 14 место в рейтинге гендерного равенства ЕС в 2024 году, уступив другим странам-членам. Несмотря на улучшение ситуации для женщин на руководящих должностях, общий статус женщин на работе остается одним из худших среди европейских стран.

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