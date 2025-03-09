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Італія посилила покарання за насильство над жінками

09:44, 9 березня 2025
Новий закон вводить суворі покарання за вбивства жінок.
Італія посилила покарання за насильство над жінками
Фото: AFP
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Напередодні Міжнародного жіночого дня уряд Італії схвалив новий законопроект, який вводить феміцид у кримінальний кодекс країни. Закон передбачає довічне ув'язнення для осіб, визнаних винними у вбивствах жінок з боку їхніх партнерів — колишніх чи нинішніх. Про це повідомляє Politico.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підкреслила, що закон також запроваджує посилення покарань за злочини, пов’язані з особистим насильством, переслідуванням, сексуальним насильством та порнографією з помсти.

Нещодавня трагедія з вбивством Джулії Чекеттін, 22-річної студентки, яка була вбита своїм колишнім хлопцем у листопаді 2023 року, спонукала до змін. Її смерть викликала масові протести, а на її похороні, який відвідала прем'єр-міністр, зібралися понад 8 тисяч людей.

Міністерство внутрішніх справ Італії зафіксувало 117 феміцидів у 2023 році, і цей випадок став каталізатором для законодавчих змін.

Італія посіла 14 місце в рейтингу гендерної рівності ЄС у 2024 році, поступившись іншим країнам-членам. Незважаючи на покращення ситуації для жінок на керівних посадах, загальний статус жінок на роботі залишається одним з найгірших серед європейських країн.

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