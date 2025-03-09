В Дагестане и Ичкерии заблокировали Telegram из-за «опасений» относительно его использования

В Дагестане и временно оккупированной Ичкерии перестал работать мессенджер Telegram. Российские власти объясняют это «рисками использования» платформы врагами.
Об этом сообщают росСМИ.
Министр цифровизации Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что Telegram «часто используют недруги». В качестве примера он упомянул беспорядки в аэропорту Махачкалы.
Член комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Немкин добавил, что мессенджер «недостаточно эффективно модерирует контент», а блокировка - это «вынужденная мера» из-за его использования для координации протестов.
Власти Дагестана не исключают, что Telegram могут разблокировать в будущем, если «угрозы» исчезнут.
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