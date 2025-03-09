В Дагестане и Ичкерии заблокировали Telegram из-за «опасений» относительно его использования

Официальная версия – «риски использования недругами».

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дагестане и временно оккупированной Ичкерии перестал работать мессенджер Telegram. Российские власти объясняют это «рисками использования» платформы врагами.

Об этом сообщают росСМИ.

Министр цифровизации Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что Telegram «часто используют недруги». В качестве примера он упомянул беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Член комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Немкин добавил, что мессенджер «недостаточно эффективно модерирует контент», а блокировка - это «вынужденная мера» из-за его использования для координации протестов.

Власти Дагестана не исключают, что Telegram могут разблокировать в будущем, если «угрозы» исчезнут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.