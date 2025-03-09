9 марта – какой сегодня праздник и главные события дня

В Украине отмечают 211-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко.

Фото: gazetahm.org

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9 марта в Украине отмечают День рождения Тараса Шевченко - выдающегося поэта, художника и национального символа. В этом году будут праздновать 211-ю годовщину со дня рождения Великого Кобзаря.

Также сегодня в мире празднуют День Барби и Международный день ди-джея.

В православном календаре этот день посвящен памяти 40 мучеников Севастийских. Кроме того, продолжается первая неделя Великого поста, которая завершается Торжеством Православия - днем почитания святых икон.

События этого дня в истории:

- 1934 - В Киеве основано издательство «Радуга».

- 1945 - Американская авиация начала массированную бомбардировку Токио.

- 1957 - Президент США Двайт Эйзенхауэр заявил о программе военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае угрозы коммунизма.

- 1959 - В Нью-Йорке впервые презентовали куклу Барби. За год продажи достигли 350 тысяч единиц.

- 2001 - Стычка между участниками акции «Украина без Кучмы» и спецподразделениями милиции возле Администрации Президента в Киеве. Это стало поворотным моментом протеста.

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