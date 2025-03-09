9 березня – яке сьогодні свято та головні події дня

9 березня в Україні відзначають День народження Тараса Шевченка — видатного поета, художника та національного символу. Цьогоріч святкуватимуть 211-ту річницю від дня народження Великого Кобзаря.
Також сьогодні у світі святкують День Барбі та Міжнародний день ді-джея.
У православному календарі цей день присвячений пам’яті 40 мучеників Севастійських. Крім того, триває перший тиждень Великого посту, який завершується Торжеством Православ’я — днем ушанування святих ікон.
Події цього дня в історії:
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