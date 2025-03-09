9 березня – яке сьогодні свято та головні події дня

В Україні відзначають 211-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка.

Фото: gazetahm.org

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9 березня в Україні відзначають День народження Тараса Шевченка — видатного поета, художника та національного символу. Цьогоріч святкуватимуть 211-ту річницю від дня народження Великого Кобзаря.

Також сьогодні у світі святкують День Барбі та Міжнародний день ді-джея.

У православному календарі цей день присвячений пам’яті 40 мучеників Севастійських. Крім того, триває перший тиждень Великого посту, який завершується Торжеством Православ’я — днем ушанування святих ікон.

Події цього дня в історії:

1934 – У Києві засноване видавництво «Веселка».

1945 – Американська авіація розпочала масоване бомбардування Токіо.

1957 – Президент США Двайт Ейзенхауер заявив про програму військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі загрози комунізму.

1959 – У Нью-Йорку вперше презентували ляльку Барбі. За рік продажі сягнули 350 тисяч одиниць.

2001 – Сутичка між учасниками акції «Україна без Кучми» та спецпідрозділами міліції біля Адміністрації Президента в Києві. Це стало поворотним моментом протесту.

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