Чи може батько взяти соціальну відпустку, якщо мати у декреті – що каже закон

Батько може отримати соціальну відпустку, навіть якщо мати перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Це право гарантує законодавство України, наголошують у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці.
Соціальна відпустка — це додаткові 10 календарних днів оплачуваного відпочинку, які надаються батькам з певними сімейними обставинами. Відповідно до Кодексу законів про працю та Закону «Про відпустки», скористатися нею можуть:
Закон №1401-IX, ухвалений у 2021 році, передбачає, що один із батьків може скористатися соціальною відпусткою, незалежно від того, чи інший перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Головна умова — мати не повинна була скористатися цими 10 днями у поточному році.
Як отримати соціальну відпустку?
Це право дає змогу батькам рівномірно розподіляти сімейні обов’язки та підтримувати баланс між роботою і особистим життям.
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