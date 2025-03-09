Чи може батько взяти соціальну відпустку, якщо мати у декреті – що каже закон

Батьки мають рівні права, соцвідпустка доступна навіть під час декрету матері.

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Батько може отримати соціальну відпустку, навіть якщо мати перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Це право гарантує законодавство України, наголошують у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці.

Соціальна відпустка — це додаткові 10 календарних днів оплачуваного відпочинку, які надаються батькам з певними сімейними обставинами. Відповідно до Кодексу законів про працю та Закону «Про відпустки», скористатися нею можуть:

один із батьків, який виховує двох або більше дітей до 15 років;

батьки дітей з інвалідністю;

одинокі матері та батьки;

особи, які усиновили дитину або взяли її під опіку.

Закон №1401-IX, ухвалений у 2021 році, передбачає, що один із батьків може скористатися соціальною відпусткою, незалежно від того, чи інший перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Головна умова — мати не повинна була скористатися цими 10 днями у поточному році.

Як отримати соціальну відпустку?

Подати заяву на роботі.

Надати документи, що підтверджують право на відпустку (свідоцтва про народження дітей тощо).

Отримати наказ роботодавця.

Це право дає змогу батькам рівномірно розподіляти сімейні обов’язки та підтримувати баланс між роботою і особистим життям.

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