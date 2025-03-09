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Франція передасть Україні зброю на 195 млн євро

08:50, 9 березня 2025
Франція виділить Україні 195 млн євро військової допомоги за рахунок заморожених активів РФ.
Франція передасть Україні зброю на 195 млн євро
Фото: Getty Images
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Франція виділить Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро, профінансовану відсотками з заморожених російських активів. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, передає La Tribune Dimanche.

До нового пакету допомоги увійдуть 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, які використовують французькі винищувачі Mirage 2000. Також Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB.

Лекорню зазначив, що Франція не лише підтримуватиме Збройні сили України, а й нарощуватиме власне військове виробництво. Зокрема:

Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale до 4–5 на місяць у 2026 році;

  • виробництво протитанкових ракет MBDA Akeron MP подвоять до 2025 року;
  • до 2026 року подвоять випуск авіаційних бомб AASM.

Для реалізації цих планів уряд Франції розширить співпрацю з оборонними компаніями Thales та EOS. Серед ключових пріоритетів — виробництво боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, розвиток дронів, роботизації, штучного інтелекту та космічних технологій.

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зброя Франція

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