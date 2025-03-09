WhatsApp тестує новий віджет для швидкого доступу до Meta AI

У WhatsApp з’явиться віджет для взаємодії з Meta AI.

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WhatsApp продовжує оновлювати свій застосунок і тестує новий віджет для Android, який спрощує взаємодію з Meta AI.

За даними WABetaInfo, ця функція була помічена у бета-версії 2.25.6.14. Віджет містить три ярлики: для відкриття чату з Meta AI, швидкого обміну фотографіями та голосової взаємодії зі штучним інтелектом.

Користувачі зможуть змінювати розмір віджета, щоб адаптувати його до головного екрана смартфона. Проте доступ до нього матимуть лише ті, у кого вже активована функція Meta AI у WhatsApp. Навіть бета-тестери не зможуть скористатися новинкою, якщо їхній регіон не підтримує чат-бота.

Meta поступово розширює географію доступу до свого ШІ-асистента, тож у майбутньому ця функція може стати доступною для ширшого кола користувачів.

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