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Начальник КМВА Ткаченко анонсував перевірки за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю

21:22, 8 березня 2025
Тимур Ткаченко повідомив, що з 9 березня розпочинаються систематичні перевірки та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.
Начальник КМВА Ткаченко анонсував перевірки за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю
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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що спільно з патрульною поліцією узгодили активну роботу щодо перевірок та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

«Є важливе питання – дотримання правил паркування. На жаль, ми продовжуємо фіксувати випадки, коли паркомісця для маломобільних займають ті, хто не має на це права.

Спільно з патрульною поліцією узгодили активну роботу з цього питання – з завтрашнього дня розпочинаються систематичні перевірки та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю», - заявив він.

Раніше Тимур Ткаченко анонсував низку важливих рішень наступного тижня. Зокрема, за його словами, на Раді оборони буде ухвалено два ключові питання: рух громадського транспорту та порядок роботи мостів.

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Київ

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