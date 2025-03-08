Начальник КМВА Ткаченко анонсував перевірки за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю

Тимур Ткаченко повідомив, що з 9 березня розпочинаються систематичні перевірки та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що спільно з патрульною поліцією узгодили активну роботу щодо перевірок та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

«Є важливе питання – дотримання правил паркування. На жаль, ми продовжуємо фіксувати випадки, коли паркомісця для маломобільних займають ті, хто не має на це права.

Спільно з патрульною поліцією узгодили активну роботу з цього питання – з завтрашнього дня розпочинаються систематичні перевірки та контроль за дотриманням правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю», - заявив він.

Раніше Тимур Ткаченко анонсував низку важливих рішень наступного тижня. Зокрема, за його словами, на Раді оборони буде ухвалено два ключові питання: рух громадського транспорту та порядок роботи мостів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.