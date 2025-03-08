Начальник КГВА Ткаченко анонсировал проверки соблюдения правил парковки на местах для лиц с инвалидностью

Тимур Ткаченко сообщил, что с 9 марта начинаются систематические проверки и контроль за соблюдением правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что совместно с патрульной полицией согласовали активную работу по проверкам и контролю за соблюдением правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

«Есть важный вопрос – соблюдение правил парковки. К сожалению, мы продолжаем фиксировать случаи, когда парковочные места для маломобильных граждан занимают те, кто не имеет на это права.

Совместно с патрульной полицией согласовали активную работу по этому вопросу – с завтрашнего дня начинаются систематические проверки и контроль за соблюдением правил парковки на местах для лиц с инвалидностью», — заявил он.

Ранее Тимур Ткаченко анонсировал ряд важных решений на следующей неделе. В частности, по его словам, на Совете обороны будут приняты два ключевых вопроса: движение общественного транспорта и порядок работы мостов.

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