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Уверен, что встреча с представителями США в Саудовской Аравии будет результативной, — Зеленский

20:59, 8 марта 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что команда сделает все, чтобы украинские интересы были учтены.
Уверен, что встреча с представителями США в Саудовской Аравии будет результативной, — Зеленский
Фото: president.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский назвал состав делегации, которая встретится с представителями США в Саудовской Аравии.

Позже Глава государства заявил, что находится в постоянном контакте с американской командой.

«Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень.

С украинской стороны – дипломатические и военные представители, руководитель Офиса Ермак, министр иностранных дел Сибига, еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, министр обороны Умеров, заместитель руководителя Офиса Павел Палиса – боевой командир, который очень хорошо знает фронт, знает ситуацию в бригадах.

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены – учтены так, как нужно», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.

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США Украина Владимир Зеленский

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