Впевнений, що зустріч з представниками США в Саудівській Аравії буде результативною, — Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що команда зробить все, щоб українські інтереси були враховані.

Фото: president.gov.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський повідомив, що назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США у Саудівській Аравії.

Згодом Глава держави заявив, що постійно в контакті з американською командою.

«Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже.

З українського боку – дипломатичні та військові представники, керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга, ще кілька представників дипломатичного корпусу України, міністр оборони Умєров, заступник керівника Офісу Павло Паліса – бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах.

Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно», - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.