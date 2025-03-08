Впевнений, що зустріч з представниками США в Саудівській Аравії буде результативною, — Зеленський

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський повідомив, що назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США у Саудівській Аравії.
Згодом Глава держави заявив, що постійно в контакті з американською командою.
«Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже.
З українського боку – дипломатичні та військові представники, керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга, ще кілька представників дипломатичного корпусу України, міністр оборони Умєров, заступник керівника Офісу Павло Паліса – бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах.
Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно», - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.