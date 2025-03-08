Конституційний суд Румунії допустив Келіна Джорджеску до участі в президентських виборах

Конституційний суд Румунії відхилив скарги, подані проти кандидатури Келіна Джорджеску на президентських виборах. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду 8 березня.
«Конституційний суд одностайно відхилив сформульовані протести як необґрунтовані, оскільки вони не відповідають процедурним умовам», — йдеться в пресрелізі суду.
Це означає, що Джорджеску може балотуватися в президенти Румунії на виборах 4 травня, якщо його кандидатуру затвердить Центральна виборча комісія. Рішення щодо нього ЦВК ухвалить 9 березня.
Раніше стало відомо, що у Румунії затримали Келіна Джорджеску та доставили на допит у генеральну прокуратуру. Згодом Джорджеску отримав підписку про невиїзд на 60 днів.
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