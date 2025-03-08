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Конституційний суд Румунії допустив Келіна Джорджеску до участі в президентських виборах

20:39, 8 березня 2025
Конституційний суд Румунії відхилив як неприйнятні дві скарги, подані щодо балотування Келіна Джорджеску кандидатом у президенти Румунії на повторних виборах.
Конституційний суд Румунії допустив Келіна Джорджеску до участі в президентських виборах
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Конституційний суд Румунії відхилив скарги, подані проти кандидатури Келіна Джорджеску на президентських виборах. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду 8 березня.

«Конституційний суд одностайно відхилив сформульовані протести як необґрунтовані, оскільки вони не відповідають процедурним умовам», — йдеться в пресрелізі суду.

Це означає, що Джорджеску може балотуватися в президенти Румунії на виборах 4 травня, якщо його кандидатуру затвердить Центральна виборча комісія. Рішення щодо нього ЦВК ухвалить 9 березня.

Раніше стало відомо, що у Румунії затримали Келіна Джорджеску та доставили на допит у генеральну прокуратуру. Згодом Джорджеску отримав підписку про невиїзд на 60 днів.

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