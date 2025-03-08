П’ять годин діставали три автомобілі, які провалилися під асфальт на Печерську — фото

Подія сталася в Печерському районі Києва, у важкодоступному для габаритної техніки місці.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 8 березня на Печерську, в Музейному провулку, під асфальт провалилися декілька автомобілів.

У КМДА повідомили, що рятувальники КАРС дістали три автомобілі з провалля. Роботи тривали понад 5 годин.

«Подія сталася в Печерському районі, у важкодоступному для габаритної техніки місці», - зазначили у повідомленні.

Загалом було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки КАРС.

Також застосовували ручні тягові лебідки, гідравлічні подушки, дерев’яні дошки, товсті троси, щоб якнайменше пошкодити автівки.

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