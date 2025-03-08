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Стала відома причина смерті актора Джина Гекмена та його дружини

19:52, 8 березня 2025
Експертиза встановила причини смерті актора Джина Гекмана та його дружини Бетсі Аракави.
Стала відома причина смерті актора Джина Гекмена та його дружини
Фото: WireImage
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Лауреат премії «Оскар» актор Джин Гекмен помер від серцево-судинного захворювання на тлі пізньої стадії хвороби Альцгеймера, передає «Голос Америки».

Зазначається, що 95-річний актор помер через кілька днів після смерті його 64-річної дружини Бетсі Аракави, яка померла від рідкісного вірусу, що переноситься гризунами. Про це свідчать результати розтину, оприлюднені 7 березня у штаті Нью-Мексико.

Згідно з результатами розтину, дружина Гекмена померла за тиждень до нього. Виступаючи перед журналістами, шериф Адан Мендоса припустив, що прогресуюча деменція актора завадила йому усвідомити смерть дружини.

Аракава, ймовірно, померла приблизно 11 лютого – остання активність у її електронній пошті датована цим днем. Дату смерті Гекмена (18 лютого) визначили за активністю його кардіостимулятора.

Хантавірус – рідкісне захворювання у США, більшість випадків реєструється у західних штатах, зокрема у Нью-Мексико, Аризоні, Колорадо та Юті. У північній частині Нью-Мексико вірус переважно поширюється через виділення мишей.

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США

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