Стала известна причина смерти актера Джина Хэкмена и его жены

Экспертиза установила причины смерти актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы.

Фото: WireImage

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Лауреат премии «Оскар» актер Джин Хэкмен умер от сердечно-сосудистого заболевания на фоне поздней стадии болезни Альцгеймера, передает «Голос Америки».

Отмечается, что 95-летний актер умер через несколько дней после смерти его 64-летней жены, Бетси Аракавы, которая скончалась от редкого вируса, переносимого грызунами. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия, обнародованные в 7 марта в штате Нью-Мексико.

Согласно результатам вскрытия, жена Хэкмена умерла за неделю до него. Выступая перед журналистами, шериф Адан Мендоса предположил, что прогрессирующая деменция актера помешала ему осознать смерть супруги.

Аракава, предположительно, скончалась около 11 февраля – последняя активность в ее электронной почте датирована этим днем. Дату смерти Хэкмена (18 февраля) определили по активности его кардиостимулятора.

Хантавирус – редкое заболевание в США, большинство случаев регистрируется в западных штатах, включая Нью-Мексико, Аризону, Колорадо и Юту. В северной части Нью-Мексико вирус преимущественно распространяется через выделения мышей.

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