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Голливудского актера Джина Гэкмена и его жену нашли мертвыми, рядом лежала их собака

16:11, 27 февраля 2025
Оскароносный актер Джин Гэкмэн и его жена Бетси Аракава найдены мертвыми в собственном доме.
Голливудского актера Джина Гэкмена и его жену нашли мертвыми, рядом лежала их собака
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Голливудского актера Джина Хэкмена и его жену Бетси Аракаву нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает Variety.

По словам правоохранителей, на данный момент нет признаков насильственной смерти, однако официальная причина гибели пока не разглашается. Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63.

Тела супругов обнаружили 27 февраля. Сообщается, что рядом с парой находился безжизненный труп их собаки.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил, что люди ушли из жизни не в результате насилия.

«Точную причину установим позже. Все, что я могу сказать, — это то, что мы находимся в процессе предварительного расследования смерти и ожидаем одобрения ордера на обыск», — заявил он.

Джин Хэкмен считался одним из величайших актеров своего поколения, оставив значительный след в Голливуде. Его карьера включала десятки культовых ролей, среди которых — «Бонни и Клайд» (1967), «Французский связной» (1971), «Молодой Франкенштейн» (1974), «Супермен» (1978) и «Супермен 2» (1980).

Актер дважды становился лауреатом премии Оскар: в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Французский связной» и как «Лучший актер второго плана» за роль в «Непрощенном». Кроме того, Хэкмен еще трижды номинировался на эту престижную награду.

Его жена, Бетси Аракава, была талантливой классической пианисткой. Супруги узаконили свои отношения в 1991 году и прожили вместе более трех десятилетий.

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США

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