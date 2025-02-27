Более 1,5 млн военнообязанных должны пройти повторную ВВК – Генштаб

Медицинское переобследование для ограниченно годных – до июня 2025.

Фото: ArmyInform

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Генштаб ВСУ сообщил о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии для граждан, признанных ограниченно годными к военной службе. Отныне они должны пройти повторное медицинское обследование до 5 июня 2025 года.

В Украине продолжается цифровизация воинского учета, что включает и процесс ВВК. Граждане обязаны самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования или подать заявку через электронный кабинет призывника или мобильное приложение «Резерв+».

По данным Единого государственного реестра, более 1,5 миллиона военнообязанных подлежат медицинскому переобследованию. Эта процедура является важным этапом в формировании мобилизационного резерва и поддержании боеспособности ВСУ.

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