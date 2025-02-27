Киберполиция предупредила, что мошенники подменяют QR-коды в общественных местах

В киберполиции объяснили, как не попасть в ловушку мошенников.

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Департамент киберполиции Украины предостерегает граждан об активизации мошеннической схемы, связанной с подменой QR-кодов в публичных местах. Злоумышленники используют поддельные коды для направления пользователей на фишинговые сайты, где похищают банковские данные.

Как сообщает киберполиция, мошенники размещают фальшивые QR-коды на информационных табличках или создают собственные объявления, которые выглядят официально. Отсканировав такой код, пользователи попадают на поддельные платежные сервисы, где неосознанно вводят свои банковские реквизиты.

Чаще всего мошенники действуют в местах, где QR-коды активно используются:

- для оплаты парковки;

- в общественном транспорте;

- на мероприятиях;

- при осуществлении благотворительных взносов.

Как защититься?

- Проверяйте URL сайта перед вводом личных данных.

- Избегайте QR-кодов на случайных наклейках и листовках.

- Используйте функцию предварительного просмотра ссылки на смартфоне.

- Не вводите банковские данные на неизвестных сайтах без необходимости.

- Для онлайн-платежей применяйте виртуальные или временные карты.

В случае мошенничества необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки карты и подать обращение в киберполицию.

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