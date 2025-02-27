Киберполиция предупредила, что мошенники подменяют QR-коды в общественных местах

Департамент киберполиции Украины предостерегает граждан об активизации мошеннической схемы, связанной с подменой QR-кодов в публичных местах. Злоумышленники используют поддельные коды для направления пользователей на фишинговые сайты, где похищают банковские данные.
Как сообщает киберполиция, мошенники размещают фальшивые QR-коды на информационных табличках или создают собственные объявления, которые выглядят официально. Отсканировав такой код, пользователи попадают на поддельные платежные сервисы, где неосознанно вводят свои банковские реквизиты.
Чаще всего мошенники действуют в местах, где QR-коды активно используются:
- для оплаты парковки;
- в общественном транспорте;
- на мероприятиях;
- при осуществлении благотворительных взносов.
Как защититься?
- Проверяйте URL сайта перед вводом личных данных.
- Избегайте QR-кодов на случайных наклейках и листовках.
- Используйте функцию предварительного просмотра ссылки на смартфоне.
- Не вводите банковские данные на неизвестных сайтах без необходимости.
- Для онлайн-платежей применяйте виртуальные или временные карты.
В случае мошенничества необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки карты и подать обращение в киберполицию.
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