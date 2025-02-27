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Кіберполіція попередила, що шахраї підмінюють QR-коди в громадських місцях

19:11, 27 лютого 2025
В кіберполіції пояснили, як не потрапити в пастку шахраїв.
Кіберполіція попередила, що шахраї підмінюють QR-коди в громадських місцях
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Департамент кіберполіції України застерігає громадян про активізацію шахрайської схеми, пов’язаної з підміною QR-кодів у публічних місцях. Зловмисники використовують підроблені коди для спрямування користувачів на фішингові сайти, де викрадають банківські дані.

Як повідомляє кіберполіція, шахраї розміщують фальшиві QR-коди на інформаційних табличках або створюють власні оголошення, що виглядають офіційно. Відсканувавши такий код, користувачі потрапляють на підроблені платіжні сервіси, де несвідомо вводять свої банківські реквізити.

Найчастіше шахраї діють у місцях, де QR-коди активно використовуються:

  • для оплати паркування;
  • у громадському транспорті;
  • на заходах;
  • при здійсненні благодійних внесків.

Як захиститися?

  • Перевіряйте URL сайту перед введенням особистих даних.
  • Уникайте QR-кодів на випадкових наклейках і листівках.
  • Використовуйте функцію попереднього перегляду посилання на смартфоні.
  • Не вводьте банківські дані на невідомих сайтах без необхідності.
  • Для онлайн-платежів застосовуйте віртуальні або тимчасові картки.

У разі шахрайства необхідно негайно звернутися до банку для блокування картки та подати звернення до кіберполіції.

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