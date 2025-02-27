Кіберполіція попередила, що шахраї підмінюють QR-коди в громадських місцях

Департамент кіберполіції України застерігає громадян про активізацію шахрайської схеми, пов’язаної з підміною QR-кодів у публічних місцях. Зловмисники використовують підроблені коди для спрямування користувачів на фішингові сайти, де викрадають банківські дані.
Як повідомляє кіберполіція, шахраї розміщують фальшиві QR-коди на інформаційних табличках або створюють власні оголошення, що виглядають офіційно. Відсканувавши такий код, користувачі потрапляють на підроблені платіжні сервіси, де несвідомо вводять свої банківські реквізити.
Найчастіше шахраї діють у місцях, де QR-коди активно використовуються:
Як захиститися?
У разі шахрайства необхідно негайно звернутися до банку для блокування картки та подати звернення до кіберполіції.
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