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Может ли работник досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком — ответ Гоструда

16:33, 28 февраля 2025
Работник может досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком, письменно уведомив об этом работодателя за 10 дней.
Может ли работник досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком — ответ Гоструда
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда рассказало, может ли работник досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком.

Да, работник может прекратить отпуск по уходу за ребенком, в письменном виде сообщить работодателю о таком решении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу.

Согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.

В случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Указанные отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью либо частями также бабой, дедом или другими родственниками ребенка, фактически осуществляющими уход за ним, либо лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка.

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