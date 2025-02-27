Военные «сливали» топливо на продажу — на Ровенщине раскрыли масштабную схему

Злоумышленники похитили более 100 тонн дизельного горючего, предназначенного для нужд ВСУ.

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На Ровенщине раскрыли преступную организацию во главе с военнослужащим, которая организовала масштабное хищение топлива и смазочных материалов в одной из воинских частей. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Воинская часть, в которой служат участники схемы, отвечала за распределение примерно 10% от потребностей Вооруженных Сил Украины в топливе и смазочных материалах. Организатор привлек к махинациям с топливом других военных и гражданских лиц. Они завышали объемы распределенного топлива и смазочных материалов. Полученные таким образом излишки злоумышленники продавали через частных предпринимателей», — отметили в ГБР.

По имеющимся данным, злоумышленники похитили более сотни тонн дизельного топлива, предназначенного для нужд ВСУ.

Так, только за период с ноября 2024 года по январь 2025 года задокументировано около 20 эпизодов хищения и последующей реализации дизельного топлива в объеме около 20 тысяч литров рыночной стоимостью 1,2 млн грн.

Правоохранители задержали организатора схемы, троих его военных сообщников и одно гражданское лицо.

Их подозревают в создании и руководстве преступной организацией, хищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.ч. 2, 3 ст. 255 и ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Решается вопрос о направлении в суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники преступной организации, причастные к хищению топлива и смазочных материалов, а также другие эпизоды хищений.

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