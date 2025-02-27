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Військові «зливали» пальне на продаж — на Рівненщині викрито масштабну оборудку

17:23, 27 лютого 2025
Зловмисники викрали понад 100 тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ.
Військові «зливали» пальне на продаж — на Рівненщині викрито масштабну оборудку
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На Рівненщині викрили злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем, яка організувала масштабне викрадення пального та мастильних матеріалів в одній з військових частин. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних Сил України у паливі та мастильних матеріалах. Організатор залучив до оборудок з пальним інших військових та цивільних осіб. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки зловмисники продавали через приватних підприємців», — зазначили в ДБР.

За даними, зловмисники викрали понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ.

Так, лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року задокументовано близько 20 епізодів викрадення та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тисяч літрів ринковою вартістю 1,2 млн грн.

Правоохоронці затримали організатора оборудки, трьох його військових спільників та одну цивільну особу.

Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 2, 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 410 КК України).

Вирішується питання щодо скерування до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Слідство триває, встановлюються інші учасники злочинної організації, причетні до викрадення палива та мастильних матеріалів та інші епізоди розкрадання.

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ЗСУ військові Рівне ДБР військовослужбовці

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