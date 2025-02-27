Понад 1,5 млн військовозобов’язаних мають пройти повторну ВЛК – Генштаб

Медичне переобстеження для обмежено придатних – до червня 2025.

Фото: ArmyInform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генштаб ЗСУ повідомив про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби. Відтепер вони мають пройти повторне медичне обстеження до 5 червня 2025 року.

В Україні триває цифровізація військового обліку, що включає й процес ВЛК. Громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування або подати заявку через електронний кабінет призовника чи мобільний додаток «Резерв+».

За даними Єдиного державного реєстру, понад 1,5 мільйона військовозобов’язаних підлягають медичному переобстеженню. Ця процедура є важливим етапом у формуванні мобілізаційного резерву та підтримці боєздатності ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.