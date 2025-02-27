Голлівудського актора Джина Гекмена та його дружину знайшли мертвими, поруч лежав їхній собака

Оскароносний актор Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава знайдені мертвими у власному будинку.

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Голлівудського актора Джина Гекмена та його дружину Бетсі Аракаву знайшли мертвими у своєму будинку в Санта-Фе, штат Нью-Мексіко. Про це повідомляє Variety.

За словами правоохоронців, наразі немає ознак насильницької смерті, проте офіційна причина загибелі поки що не розголошується. Гекмену було 95 років, Аракаві — 63.

Тіла подружжя виявили 27 лютого. Повідомляється, що поруч із парою лежав бездиханний труп їхнього собаки.

Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса підтвердив, що люди пішли з життя не від насильницької смерті.

«Точну причину встановимо пізніше. Усе, що я можу сказати, це те, що ми перебуваємо в процесі попереднього розслідування смерті та чекаємо схвалення ордера на обшук», - заявив він.

Джин Гекмен вважався одним із найвидатніших акторів свого покоління, залишивши вагомий слід у Голлівуді. Його кар’єра охоплювала десятки знакових ролей, серед яких – «Бонні і Клайд» (1967), «Французький зв’язковий» (1971), «Молодий Франкенштейн» (1974), «Супермен» (1978) та «Супермен 2» (1980).

Актор двічі ставав лауреатом премії Оскар: у категорії «Найкраща чоловіча роль» за гру в «Французькому зв’язковому» та як «Найкращий актор другого плану» у фільмі «Непрощений». Окрім цього, Гекмен ще тричі номінувався на престижну нагороду.

Його дружина, Бетсі Аракава, була талановитою класичною піаністкою. Подружжя узаконило свої стосунки у 1991 році та прожило разом понад три десятиліття.

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