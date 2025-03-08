В ТЦК напомнили основания для увольнения с военной службы

Право на увольнение в 2025 году имеют ряд категорий военнослужащих.

Фото: armyinform.com.ua

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Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, что в соответствии со ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» право на увольнение в 2025 году имеют военнослужащие при наличии следующих оснований:

По возрасту – при достижении предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет). На основании заключения ВВК о непригодности к военной службе. На основании заключения ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности с повторным осмотром через 6-12 месяцев. При наличии инвалидности I, II или III группы. В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы. В связи с освобождением из плена.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам:

Женщины-военнослужащие – в связи с беременностью. Женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе (срок определяется медицинским заключением, но не более чем до шести лет). Жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) до 18 лет. Военнослужащие, имеющие на содержании троих и более детей до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по алиментам свыше суммы платежей за три месяца). Военнослужащие, имеющие ребенка (детей) до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан без вести пропавшим или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также если военнослужащий самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись о родителе в книге регистрации рождений сделана в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины. Военнослужащие, которые являются усыновителями, имеющими на содержании ребенка (детей), которые до усыновления были сиротами или лишены родительской опеки, а также опекуны, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели, на содержании которых находятся такие дети. Военнослужащие, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать его. Военнослужащие, содержащие совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы. Военнослужащие, воспитывающие ребенка, страдающего тяжелыми заболеваниями, такими как онкологические болезни, ДЦП, редкие орфанные заболевания, тяжелые врожденные патологии и др., при отсутствии инвалидности, но наличии медицинского заключения о необходимости ухода. Военнослужащие, осуществляющие постоянный уход за супругом, который является лицом с инвалидностью I или II группы. Военнослужащие, осуществляющие уход за супругом с инвалидностью III группы, установленной в связи с онкологическим заболеванием, отсутствием конечностей, кистей рук, стоп ног, одного из парных органов, а также при наличии психических расстройств, ДЦП или других паралитических синдромов. Военнослужащие, осуществляющие постоянный уход за родителем или родителем супруга (супруги) с инвалидностью I или II группы при отсутствии других членов семьи, которые обязаны это делать, или если другие члены семьи сами нуждаются в уходе. Военнослужащие, осуществляющие постоянный уход за членом семьи II степени родства, если он является инвалидом I или II группы, при отсутствии других родственников, обязанных за ним ухаживать. Военнослужащие, осуществляющие опеку над недееспособным лицом, если никто другой не может исполнять обязанности опекуна. Военнослужащие, чьи близкие родственники (супруг, супруга, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в АТО, мерах по национальной безопасности и обороне, отражении вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время защиты Украины в условиях военного положения. Военнослужащие, чьи близкие родственники посмертно удостоены звания «Герой Украины» за мужество и героизм во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 – февраль 2014).

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