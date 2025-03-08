В ТЦК напомнили основания для увольнения с военной службы

21:44, 8 марта 2025
Право на увольнение в 2025 году имеют ряд категорий военнослужащих.
Фото: armyinform.com.ua
Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, что в соответствии со ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» право на увольнение в 2025 году имеют военнослужащие при наличии следующих оснований:
- По возрасту – при достижении предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет).
- На основании заключения ВВК о непригодности к военной службе.
- На основании заключения ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности с повторным осмотром через 6-12 месяцев.
- При наличии инвалидности I, II или III группы.
- В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы.
- В связи с освобождением из плена.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам:
- Женщины-военнослужащие – в связи с беременностью.
- Женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе (срок определяется медицинским заключением, но не более чем до шести лет).
- Жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) до 18 лет.
- Военнослужащие, имеющие на содержании троих и более детей до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по алиментам свыше суммы платежей за три месяца).
- Военнослужащие, имеющие ребенка (детей) до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан без вести пропавшим или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также если военнослужащий самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись о родителе в книге регистрации рождений сделана в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины.
- Военнослужащие, которые являются усыновителями, имеющими на содержании ребенка (детей), которые до усыновления были сиротами или лишены родительской опеки, а также опекуны, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели, на содержании которых находятся такие дети.
- Военнослужащие, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать его.
- Военнослужащие, содержащие совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы.
- Военнослужащие, воспитывающие ребенка, страдающего тяжелыми заболеваниями, такими как онкологические болезни, ДЦП, редкие орфанные заболевания, тяжелые врожденные патологии и др., при отсутствии инвалидности, но наличии медицинского заключения о необходимости ухода.
- Военнослужащие, осуществляющие постоянный уход за супругом, который является лицом с инвалидностью I или II группы.
- Военнослужащие, осуществляющие уход за супругом с инвалидностью III группы, установленной в связи с онкологическим заболеванием, отсутствием конечностей, кистей рук, стоп ног, одного из парных органов, а также при наличии психических расстройств, ДЦП или других паралитических синдромов.
- Военнослужащие, осуществляющие постоянный уход за родителем или родителем супруга (супруги) с инвалидностью I или II группы при отсутствии других членов семьи, которые обязаны это делать, или если другие члены семьи сами нуждаются в уходе.
- Военнослужащие, осуществляющие постоянный уход за членом семьи II степени родства, если он является инвалидом I или II группы, при отсутствии других родственников, обязанных за ним ухаживать.
- Военнослужащие, осуществляющие опеку над недееспособным лицом, если никто другой не может исполнять обязанности опекуна.
- Военнослужащие, чьи близкие родственники (супруг, супруга, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в АТО, мерах по национальной безопасности и обороне, отражении вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время защиты Украины в условиях военного положения.
- Военнослужащие, чьи близкие родственники посмертно удостоены звания «Герой Украины» за мужество и героизм во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 – февраль 2014).
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