Обстрел Доброполья в Донецкой области — число раненых возросло до 47

В результате российского удара по центру Доброполья число раненых возросло до 47, еще 11 человек погибли.

Фото: Вадим Филашкин

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Как известно, вечером 7 марта российские оккупационные войска нанесли удар по центру Доброполья в Донецкой области.

В результате атаки пострадали десятки людей — у пострадавших минно-взрывные и осколочные ранения.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что по состоянию на 16:00 в результате удара по Доброполью 11 человек погибли, 47 получили ранения.

Семеро раненых госпитализированы, еще трое в более тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых — 7 детей.

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