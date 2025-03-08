Обстріл Добропілля на Донеччині — кількість поранених зросла до 47

Як відомо, увечері 7 березня російські окупаційні війська завдали удару по центру Добропілля на Донеччині.
У результаті атаки постраждали десятки людей — у потерпілих мінно-вибухові та осколкові поранення.
Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що станом на 16:00 внаслідок удару по Добропіллю 11 людей загинули і 47 дістали поранення.
7 поранених госпіталізовано, ще 3 у більш важкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених — 7 дітей.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.