Практика судів
  1. В Україні

Обстріл Добропілля на Донеччині — кількість поранених зросла до 47

19:04, 8 березня 2025
Унаслідок російської атаки по центру Добропілля кількість поранених зросла до 47, ще 11 людей загинули.
Обстріл Добропілля на Донеччині — кількість поранених зросла до 47
Фото: Вадим Філашкін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, увечері 7 березня російські окупаційні війська завдали удару по центру Добропілля на Донеччині.

У результаті атаки постраждали десятки людей — у потерпілих мінно-вибухові та осколкові поранення.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що станом на 16:00 внаслідок удару по Добропіллю 11 людей загинули і 47 дістали поранення.

7 поранених госпіталізовано, ще 3 у більш важкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених — 7 дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державні службовці категорій «А» та «Б» повинні вивчити англійську мову та вільно спілкуватися нею — НАДС

Після скасування воєнного стану у держслужбовців буде кілька років, щоб вивчити англійську мову.

Чи скасують «вічні» арешти майна у кримінальних провадження без підозрюваних — робоча група комітету обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

У правоохоронному комітеті Верховної Ради за участі НАБУ, САП, СБУ, БЕБ, ОГП та інших представників обговорили законопроект 12439 про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та несплати гонорару на момент розгляду справи

Правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат позивача на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та фактичної несплати гонорару на момент розгляду справи – позиція Верховного Суду.

Після скасування Господарського кодексу на черзі – повне оновлення Цивільного кодексу, – Олексій Мовчан

Заступник голови комітету Олексій Мовчан, який виступав доповідачем з законопроекту про скасування Господарського кодексу, анонсував оновлення Цивільного кодексу та всіх його книг.

Кабмін погодив законопроект про звільнення від сплати консульського збору за засвідчення справжності підпису перекладача і вірності перекладу – кого торкнеться

Уряд пропонує внести зміни до закону про нотаріат в частині звільнення від сплати консульського збору за нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису перекладача або засвідчення вірності перекладу на українську мову документів, але це торкнеться не всіх.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео