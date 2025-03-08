Обстріл Добропілля на Донеччині — кількість поранених зросла до 47

Унаслідок російської атаки по центру Добропілля кількість поранених зросла до 47, ще 11 людей загинули.

Фото: Вадим Філашкін

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Як відомо, увечері 7 березня російські окупаційні війська завдали удару по центру Добропілля на Донеччині.

У результаті атаки постраждали десятки людей — у потерпілих мінно-вибухові та осколкові поранення.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що станом на 16:00 внаслідок удару по Добропіллю 11 людей загинули і 47 дістали поранення.

7 поранених госпіталізовано, ще 3 у більш важкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених — 7 дітей.

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