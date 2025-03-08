Очільник розвідки Німеччини припускає, що РФ захоче перевірити дієвість статті 5 НАТО

За словами Бруно Каля, у разі зупинки бойових дій в Україні у недалекому майбутньому цей ризик стане більшим.

Фото: dw.com

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Керівник розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль припускає, що росіяни розмірковують над тим, щоб випробувати колективні гарантії безпеки НАТО, які прописані у статті 5. Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle, пише Dpa.

«Ми дуже сподіваємося, що так не станеться… Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу», – зазначив очільник розвідувальної служби.

За його словами, час та ймовірність такої «перевірки» прямо пов’язані з тим, як далі будуть розвиватися події у російсько-українській війні.

Каль наголосив, якби війна закінчилася раніше 2029-2030 року, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи.

«Також можливо, що конкретна загроза чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських держав станеться раніше, ніж передбачали досі… Ранішній час завершення війни в Україні дозволив би росіянам переспрямувати енергію туди, куди їм найбільше хочеться – проти Європи», – додав Бруно Каль.

Нагадаємо, стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО вважається нападом на всіх. У загальному сенсі, колективна оборона — це виконання союзницьких зобов'язань держави за початком військових дій при настанні умов, що відповідають договору про військовий союз у разі агресії проти однієї з сторін оборонного військового союзу.

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