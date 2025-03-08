У Міноборони нагадали, хто з військовослужбовців обов’язково має подати декларацію

В Україні з 1 січня розпочався етап подання декларацій за 2024 рік. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати декларації до 1 квітня 2025 року через офіційний вебсайт НАЗК.
Міністерство оборони України нагадаємо, що згідно з законом на період дії воєнного стану деякі категорії військовослужбовців звільнені від подання декларацій. Зокрема:
Суб'єкти декларування з-поміж військовослужбовців ЗСУ старшого і вищого офіцерського складу зобов'язані подати декларації протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану або звільнення з військової служби.
Втім окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану.
Які категорії військовослужбовців обов’язково мають щорічно подавати декларації?
Як підкреслив тимчасово виконуючий обов’язки керівника департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони полковник юстиції Сергій Степанян, наразі для військовослужбовців Збройних Сил діє відтермінування на подачу декларацій. Разом з тим, закон чітко встановлює перелік осіб з-поміж військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації навіть в умовах воєнного стану.
«Декларування доходів – це не лише вимога законодавства, а й важливий елемент прозорості та суспільної довіри. В умовах воєнного стану обов’язок подання декларацій зберігається лише для окремих категорій військовослужбовців, перелік яких чітко визначений законом. Дотримання цих вимог військовослужбовцями є частиною нашої спільної відповідальності перед державою та громадянами», - підкреслив Сергій Степанян.
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