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У Міноборони нагадали, хто з військовослужбовців обов’язково має подати декларацію

18:27, 8 березня 2025
Низка категорії військовослужбовців обов’язково мають щорічно подавати декларації.
У Міноборони нагадали, хто з військовослужбовців обов’язково має подати декларацію
Фото: armyinform.com.ua
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В Україні з 1 січня розпочався етап подання декларацій за 2024 рік. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати декларації до 1 квітня 2025 року через офіційний вебсайт НАЗК.

Міністерство оборони України нагадаємо, що згідно з законом на період дії воєнного стану деякі категорії військовослужбовців звільнені від подання декларацій. Зокрема:

  • військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);
  • мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;
  • працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Суб'єкти декларування з-поміж військовослужбовців ЗСУ старшого і вищого офіцерського складу зобов'язані подати декларації протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану або звільнення з військової служби.

Втім окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану.

Які категорії військовослужбовців обов’язково мають щорічно подавати декларації?

  • міністри та їх заступники;
  • військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);
  • члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);
  • військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);
  • особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Як підкреслив тимчасово виконуючий обов’язки керівника департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони полковник юстиції Сергій Степанян, наразі для військовослужбовців Збройних Сил діє відтермінування на подачу декларацій. Разом з тим, закон чітко встановлює перелік осіб з-поміж військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації навіть в умовах воєнного стану.  

«Декларування доходів – це не лише вимога законодавства, а й важливий елемент прозорості та суспільної довіри. В умовах воєнного стану обов’язок подання декларацій зберігається лише для окремих категорій військовослужбовців, перелік яких чітко визначений законом. Дотримання цих вимог військовослужбовцями є частиною нашої спільної відповідальності перед державою та громадянами», - підкреслив Сергій Степанян. 

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