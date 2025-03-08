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Які документи потрібно подати на отримання дозволу на імміграцію діячами науки і культури

20:34, 8 березня 2025
Державна міграційна служба нагадала, що право на отримання дозволу на імміграцію мають діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України.
Які документи потрібно подати на отримання дозволу на імміграцію діячами науки і культури
Фото: migrationinukraine.lviv.ua
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Державна міграційна служба України нагадала, які документи потрібно подати на отримання дозволу на імміграцію діячами науки і культури.

На підставі пункту 1 частини другої статті 4 Закону України «Про імміграцію» право на отримання дозволу на імміграцію мають діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України.

Які документи вони повинні подати:

Підставою для звернення є документ, що підтверджує підтримку їхньої заяви про надання дозволу на імміграцію міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій та Міністерство освіти і науки визначають у місячний строк, чи відповідає інтересам України імміграція іноземних діячів культури та науки, які порушили клопотання про надання дозволу на імміграцію, і у разі позитивного висновку видають їм документ про підтримку такого клопотання.

Письмові заяви про надання дозволу на імміграцію подаються у паперовій формі:

  • іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають за межами України, - до закордонних дипломатичних представництв і консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання;
  • іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають / тимчасово проживають в Україні на законних підставах, - до територіального органу або територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання.

Заяву про надання дозволу на імміграцію та інші документи заявник подає особисто або через законного представника.

До заяви додаються такі документи:

  • оригінал (після пред’явлення повертається) та копія дійсного паспортного документа іноземця (паспортних документів - у разі якщо іноземець має множинне громадянство) або документа, що посвідчує особу без громадянства, а також копії сторінок паспортного документа іноземця (паспортних документів - у разі якщо іноземець має множинне громадянство) або особи без громадянства, що містять особисті дані, з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку, або копія рішення про визнання особою без громадянства;
  • переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
  • оригінал (після пред’явлення повертається) та копія документа, що підтверджує законність перебування/тимчасового проживання на території України (для осіб, які подають заяви до територіального органу / територіального підрозділу ДМС за місцем проживання).
  • документ про місце проживання особи в Україні та за кордоном;
  • відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі);
  • документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
  • довідка про відсутність судимості у країні громадянської належності та/або у країні постійного проживання;
  • квитанція про сплату адміністративної послуги. Вартість адміністративної послуги за надання дозволу на імміграцію станом на 01.01.2025  становить  1514,00 грн.  + 179,74 грн.

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