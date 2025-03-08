У ТЦК нагадали особливості військового обліку юнаків 2008 року народження

У ТЦК пояснили, як стати на військовий облік, та що робити, якщо не став на облік вчасно.

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Закарпатський ОТЦК та СП нагадав, що юнаки, яким у 2025 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік з 1 січня до 31 липня. Відомості про призовників будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як стати на військовий облік?

Є два способи:

- Через електронний кабінет призовника у мобільному застосунку "Резерв+" за допомогою електронної ідентифікації.

- Особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, надавши необхідні документи.

Які документи потрібні?

Паспорт громадянина України.

Витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання.

Свідоцтво про народження.

ІПН (ідентифікаційний код).

Документ про освіту.

Довідка з місця навчання/роботи (за наявності).

Чотири фотокартки 35x45 мм.

Інші документи (за потреби).

Що змінилося?

- Відміна військово-лікарської комісії (ВЛК) під час постановки на облік. Медогляд проводитиметься безпосередньо перед базовою військовою підготовкою або направленням на службу.

Хто НЕ підлягає військовому обліку?

Не беруться на облік особи, які:

Відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

До яких застосовані примусові медичні заходи.

Що робити, якщо не став на облік вчасно?

Якщо з поважних причин не вдалося стати на облік (хвороба, бойові дії, окупація), необхідно зробити це при першій можливості.

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», відповідно до нового закону щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

Нагадаємо, чинна норма передбачає, що щороку протягом січня-березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

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