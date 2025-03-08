У ТЦК нагадали особливості військового обліку юнаків 2008 року народження

Закарпатський ОТЦК та СП нагадав, що юнаки, яким у 2025 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік з 1 січня до 31 липня. Відомості про призовників будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Є два способи:
- Через електронний кабінет призовника у мобільному застосунку "Резерв+" за допомогою електронної ідентифікації.
- Особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, надавши необхідні документи.
- Відміна військово-лікарської комісії (ВЛК) під час постановки на облік. Медогляд проводитиметься безпосередньо перед базовою військовою підготовкою або направленням на службу.
Не беруться на облік особи, які:
Якщо з поважних причин не вдалося стати на облік (хвороба, бойові дії, окупація), необхідно зробити це при першій можливості.
За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», відповідно до нового закону щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:
Нагадаємо, чинна норма передбачає, що щороку протягом січня-березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.
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