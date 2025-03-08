У Києві пройшла зустріч дипломатів України та Британії — Володимир Зеленський

Дипломати обговорили спільні кроки, які можуть наблизити мир в Україні та прискорити дипломатичну роботу.

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У суботу, 8 березня, в Києві пройшла зустріч дипломатів України та Британії. Сторони обговорили кроки, які можуть наблизити мир. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Сьогодні в Києві відбулася зустріч дипломатичних команд України та Британії. Дуже продуктивно», - заявив Зеленський.

За його словами, під час зустрічі дипломати обговорили спільні кроки, які можуть наблизити мир в Україні та прискорити дипломатичну роботу.

«Вдячний за підтримку. Україна налаштована зробити все якнайшвидше, щоб можна було завершити цю війну достойним і тривалим миром», - додав Глава держави.

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