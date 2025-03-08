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Латвія екстрадувала українця, підозрюваного у хуліганстві

23:59, 8 березня 2025
Із Латвії екстрадували жителя Хмельницької області, який перебував у міжнародному розшуку.
Латвія екстрадувала українця, підозрюваного у хуліганстві
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На Хмельниччину з Латвії екстрадували 35-річного чоловіка, який розшукувався правоохоронцями для притягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє прокуратура.

У грудні минулого року чоловіка затримали на території Латвійської Республіки, а 3 березня на міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» Львівської області його передали українським правоохоронцям.

За даними слідства, у 2017 році підозрюваний вчинив хуліганство, незаконно зберігав бойові припаси, а також вчинив насильство щодо своєї співмешканки (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України).

Діяв він з особливою зухвалістю, спільно зі своїм знайомим. Використовуючи металевий кастет, нунчаки та скляні пляшки, в стані сп’яніння у місті Шепетівка вони напали на двох перехожих, спричинивши їм численні тілесні ушкодження.

Окрім того, вдома чоловік без передбаченого законом дозволу зберігав вибуховий пристрій – промисловий детонатор.

Після вчинення кримінальних правопорушень він к залишив територію України, у зв’язку з чим був оголошений у міжнародний розшук.

Його спільника уже засуджено до 8 років позбавлення волі. Наразі екстрадований житель Хмельниччини знаходиться під вартою.

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прокуратура Україна Латвія

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