Латвия экстрадировала украинца, подозреваемого в хулиганстве

Из Латвии экстрадировали жителя Хмельницкой области, который находился в международном розыске.

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В Хмельницкую область из Латвии экстрадировали 35-летнего мужчину, который разыскивался правоохранителями для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает прокуратура.

В декабре прошлого года мужчина был задержан на территории Латвийской Республики, а 3 марта на международном пункте пропуска «Краковец-Корчева» Львовской области его передали украинским правоохранителям.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый совершил хулиганство, незаконно хранил боевые припасы, а также совершил насилие в отношении своей сожительницы (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Действовал он с особой дерзостью, вместе со своим знакомым. Используя металлический кастет, нунчаки и стеклянные бутылки, в состоянии опьянения в городе Шепетовка они напали на двух прохожих, нанеся им многочисленные телесные повреждения.

Кроме того, дома мужчина без предусмотренного законом разрешения хранил взрывное устройство – промышленный детонатор.

После совершения уголовных правонарушений он покинул территорию Украины, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Его сообщник уже приговорен к 8 годам лишения свободы. В настоящее время экстрадированный житель Хмельницкой области находится под стражей.

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