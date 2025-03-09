Допустимо ли принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику

При наличии вакантных мест студенты могут быть зачислены на штатные должности, но есть условия.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, имеет ли предприятие право при наличии вакансии принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.

Указывается, что это допустимо. Порядок проведения практики студентов вузов Украины утвержден приказом Министерства образования Украины от 08.04.1993 № 93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 под № 35.

Практика студентов является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики. При этом не менее 50 процентов времени отводится на общепрофессиональную подготовку по программе практики.

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