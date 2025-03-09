Практика судов
  1. В Украине

Допустимо ли принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику

07:00, 9 марта 2025
При наличии вакантных мест студенты могут быть зачислены на штатные должности, но есть условия.
Допустимо ли принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, имеет ли предприятие право при наличии вакансии принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.

Указывается, что это допустимо. Порядок проведения практики студентов вузов Украины утвержден приказом Министерства образования Украины от 08.04.1993 № 93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 под № 35.

Практика студентов является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики. При этом не менее 50 процентов времени отводится на общепрофессиональную подготовку по программе практики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

студенты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде предлагают восстановить систему военных судов

В парламенте зарегистрирован законопроект о восстановлении в Украине системы военных судов.

Государственные служащие категорий «А» и «Б» должны выучить английский язык и свободно общаться на нем — НАГС

После отмены военного положения у госслужащих будет несколько лет, чтобы выучить английский язык.

Отменят ли «вечные» аресты имущества в уголовных производствах без подозреваемых — рабочая группа комитета обсудила законопроект о гарантиях защиты бизнеса

В правоохранительном комитете Верховной Рады при участии НАБУ, САП, СБУ, БЭБ, ОГП и других представителей обсудили законопроект 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства.

Верховный Суд подтвердил правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов на правовую помощь при отсутствии почасового расчета и неуплаты гонорара на момент рассмотрения дела

Правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов истца на юридическую помощь при отсутствии почасового расчета и фактической неуплаты на момент рассмотрения дела – позиция Верховного Суда.

После отмены Хозяйственного кодекса следующим шагом станет полное обновление Гражданского кодекса, – Алексей Мовчан

Заместитель главы комитета Алексей Мовчан, который выступал докладчиком по законопроекту об отмене Хозяйственного кодекса, анонсировал обновление Гражданского кодекса и всех его книг.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео