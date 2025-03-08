Практика судов
  1. В Украине

Для каких категорий работников является обязательным медицинский осморт

23:42, 8 марта 2025
Есть определенные категории работников, виды деятельности и перечень профессий, для которых прохождение медицинского осмотра обязательно.
Для каких категорий работников является обязательным медицинский осморт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, для каких категорий работников  является обязательным медицинский осморт.

Медицинский осморт – это комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Согласно требованиям законодательства, медицинский осморт является обязательным для следующих категорий работников:

– работники, занятые на тяжелых работах. Эта категория включает работников, которые выполняют физически тяжелый труд, что может оказать негативное влияние на их здоровье.

- рабочие, занятые в работах с вредными или опасными условиями труда. Это касается работ, где работники подвергаются воздействию вредных веществ, высоких температур, шума, вибрации и других опасных факторов.

- работники, выполняющие работы, где есть потребность в профессиональном отборе. К таким работам относятся те, где от здоровья работника зависит его способность выполнять определенные профессиональные обязанности.

- лица до 21 года. Независимо от профессии и вида деятельности, молодые работники должны проходить медицинский осморт, чтобы обеспечить их здоровье и безопасность на рабочем месте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

медосмотр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде предлагают восстановить систему военных судов

В парламенте зарегистрирован законопроект о восстановлении в Украине системы военных судов.

Государственные служащие категорий «А» и «Б» должны выучить английский язык и свободно общаться на нем — НАГС

После отмены военного положения у госслужащих будет несколько лет, чтобы выучить английский язык.

Отменят ли «вечные» аресты имущества в уголовных производствах без подозреваемых — рабочая группа комитета обсудила законопроект о гарантиях защиты бизнеса

В правоохранительном комитете Верховной Рады при участии НАБУ, САП, СБУ, БЭБ, ОГП и других представителей обсудили законопроект 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства.

Верховный Суд подтвердил правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов на правовую помощь при отсутствии почасового расчета и неуплаты гонорара на момент рассмотрения дела

Правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов истца на юридическую помощь при отсутствии почасового расчета и фактической неуплаты на момент рассмотрения дела – позиция Верховного Суда.

После отмены Хозяйственного кодекса следующим шагом станет полное обновление Гражданского кодекса, – Алексей Мовчан

Заместитель главы комитета Алексей Мовчан, который выступал докладчиком по законопроекту об отмене Хозяйственного кодекса, анонсировал обновление Гражданского кодекса и всех его книг.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео