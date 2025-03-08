Есть определенные категории работников, виды деятельности и перечень профессий, для которых прохождение медицинского осмотра обязательно.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, для каких категорий работников является обязательным медицинский осморт.

Медицинский осморт – это комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Согласно требованиям законодательства, медицинский осморт является обязательным для следующих категорий работников:

– работники, занятые на тяжелых работах. Эта категория включает работников, которые выполняют физически тяжелый труд, что может оказать негативное влияние на их здоровье.

- рабочие, занятые в работах с вредными или опасными условиями труда. Это касается работ, где работники подвергаются воздействию вредных веществ, высоких температур, шума, вибрации и других опасных факторов.

- работники, выполняющие работы, где есть потребность в профессиональном отборе. К таким работам относятся те, где от здоровья работника зависит его способность выполнять определенные профессиональные обязанности.

- лица до 21 года. Независимо от профессии и вида деятельности, молодые работники должны проходить медицинский осморт, чтобы обеспечить их здоровье и безопасность на рабочем месте.

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