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Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд

23:42, 8 березня 2025
Є певні категорії працівників, види діяльності та перелік професій, для яких проходження медичного огляду є обов’язковим.
Для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, для яких категорій працівників є обов’язковим медичний огляд.

Медичний огляд – це комплекс медичних втручань, що проводяться з метою виявлення патологічних станів, захворювань і факторів ризику їх розвитку.

Згідно з вимогами законодавства, медичний огляд є обов’язковим для таких категорій працівників:

- працівники, зайняті на важких роботах. Ця категорія включає працівників, які виконують фізично важку працю, що може мати негативний вплив на їхнє здоров’я.

- грацівники, зайняті на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці. Це стосується робіт, де працівники піддаються впливу шкідливих речовин, високих температур, шуму, вібрації та інших небезпечних факторів.

- працівники, що виконують роботи, де є потреба у професійному доборі. До таких робіт належать ті, де від стану здоров’я працівника залежить його здатність виконувати певні професійні обов’язки.

- особи віком до 21 року. Незалежно від професії та виду діяльності, молоді працівники повинні проходити медичний огляд, щоб забезпечити їхнє здоров’я та безпеку на робочому місці.

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