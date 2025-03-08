У Києво-Печерській лаврі звалився хрест — довелося викликати рятувальників, фото

У суботу, 8 березня, у одному з храмів Києво-Печерської лаври звалився хрест. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Зазначається, що у провулку Лаврському на куполі одного з храмів частково завалився хрест.
У ДСНС заявили, що для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач.
«Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю», - додали рятувальники.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.