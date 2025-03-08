У Києво-Печерській лаврі звалився хрест — довелося викликати рятувальників, фото

Рятувальники за допомогою підіймача спустили хрест на землю.

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У суботу, 8 березня, у одному з храмів Києво-Печерської лаври звалився хрест. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що у провулку Лаврському на куполі одного з храмів частково завалився хрест.

У ДСНС заявили, що для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач.

«Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю», - додали рятувальники.

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