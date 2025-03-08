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Через незаконні угоди комунальне підприємство Хмельницького переплатило 1,3 млн грн за електроенергію

23:20, 8 березня 2025
Енергопостачальник поверне кошти до бюджету міста.
Через незаконні угоди комунальне підприємство Хмельницького переплатило 1,3 млн грн за електроенергію
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Хмельницьке комунальне підприємство переплатило за електроенергію 1,3 мільйона гривень через укладення незаконних угод. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

За даними правоохоронців, ще у 2020 році комунальне підприємство уклало договір з постачальником електроенергії на суму 2,5 мільйона гривень, документ передбачав запланований обсяг постачання 1 380 000 кВт/год. Однак надалі між сторонами було укладено ще 15 додаткових угод, якими безпідставно збільшили вартість послуги.

Фактично, через ці договори сума переплати досягла 1,3 мільйона гривень, що є фінансовим порушенням.

Виявивши зловживання, правоохоронці  втрутилися. Окружна прокуратура міста Хмельницького подала до суду позов про визнання 15 додаткових угод недійсними та стягнення з постачальника надмірно сплачених бюджетних коштів. Наразі триває судовий розгляд.

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прокуратура електроенергія

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