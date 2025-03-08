Робоча група Комітету з питань правоохоронної діяльності обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що Робоча група Комітету обговорила законопроект про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження №12439.
Законопроект наразі готується до другого читання та має на меті вдосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання в межах кримінального провадження.
Підтримуючи необхідність впровадження додаткових гарантій для захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження, учасники Робочої групи обговорили дискусійні положення щодо:
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 25 лютого ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження 12439.
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