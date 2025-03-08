Робоча група Комітету з питань правоохоронної діяльності обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

Законопроект про гарантії захисту суб’єктів господарювання наразі готується до другого читання

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Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що Робоча група Комітету обговорила законопроект про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження №12439.

Законопроект наразі готується до другого читання та має на меті вдосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання в межах кримінального провадження.

Підтримуючи необхідність впровадження додаткових гарантій для захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження, учасники Робочої групи обговорили дискусійні положення щодо:

визначення оптимального строку дії ухвали про арешт майна та диференціації такого строку за критеріями, такими як склад та предмет злочину, цілі арешту майна, тощо;

строку арешту речових доказів;

доступу потерпілого або сторони потерпілого до матеріалів кримінального провадження та їх право збирати докази у справі;

процедури та способу фіксації процесуальних дій під час обшуку, огляду та обов’язкової участі спеціаліста в таких діях.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 25 лютого ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження 12439.

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