Практика судів
  1. В Україні

Робоча група Комітету з питань правоохоронної діяльності обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

17:33, 8 березня 2025
Законопроект про гарантії захисту суб’єктів господарювання наразі готується до другого читання
Робоча група Комітету з питань правоохоронної діяльності обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що Робоча група Комітету обговорила законопроект про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження №12439.

Законопроект наразі готується до другого читання та має на меті вдосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання в межах кримінального провадження.

Підтримуючи необхідність впровадження додаткових гарантій для захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження, учасники Робочої групи обговорили дискусійні положення щодо:

  • визначення оптимального строку дії ухвали про арешт майна та диференціації такого строку за критеріями, такими як склад та предмет злочину, цілі арешту майна, тощо;
  • строку арешту речових доказів;
  • доступу потерпілого або сторони потерпілого до матеріалів кримінального провадження та їх право збирати докази у справі;
  • процедури та способу фіксації процесуальних дій під час обшуку,  огляду та обов’язкової участі спеціаліста в таких діях.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 25 лютого ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження 12439.

Також ми повідомляли, чи скасують «вічні» арешти майна у кримінальних провадження без підозрюваних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Верховна Рада України законопроект бізнес

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та несплати гонорару на момент розгляду справи

Правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат позивача на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та фактичної несплати гонорару на момент розгляду справи – позиція Верховного Суду.

Після скасування Господарського кодексу на черзі – повне оновлення Цивільного кодексу, – Олексій Мовчан

Заступник голови комітету Олексій Мовчан, який виступав доповідачем з законопроекту про скасування Господарського кодексу, анонсував оновлення Цивільного кодексу та всіх його книг.

Кабмін погодив законопроект про звільнення від сплати консульського збору за засвідчення справжності підпису перекладача і вірності перекладу – кого торкнеться

Уряд пропонує внести зміни до закону про нотаріат в частині звільнення від сплати консульського збору за нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису перекладача або засвідчення вірності перекладу на українську мову документів, але це торкнеться не всіх.

Якщо учасник справи вказав у скарзі до суду телефон та електронну адресу, він зобов’язаний отримувати повідомлення і відповідати на них – Верховний Суд

Скаржниця стверджувала, що виклик у судове засідання за допомогою SMS-повідомлень за відсутності на це її письмової згоди суперечить приписам КПК.

Прокурорам будуть платити пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури – комітет погодив законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект авторства Галини Третьякової щодо особливостей пенсійного забезпечення працівників прокуратури.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео