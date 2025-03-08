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Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо вільного руху товарів

18:09, 8 березня 2025
Протягом скринінгу Україна представила Єврокомісії понад 44 презентації щодо 59 актів законодавства ЄС, що регулюють промислову продукцію.
Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо вільного руху товарів
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
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Міністерство економіки повідомило, що Україна завершила офіційний скринінг відповідності законодавства нормам ЄС у межах переговорного розділу «Вільний рух товарів». Засідання відбулося з 3 по 6 березня в штаб-квартирі ЄК у Брюсселі.

Підготовка до скринінгу тривала пів року і включала взаємодію між державними органами, структурними підрозділами Мінекономіки та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Вільний рух товарів – одна з ключових свобод єдиного ринку ЄС, яка дозволяє усунути технічні бар’єри у торгівлі між країнами-членами. Протягом скринінгу ми представили Єврокомісії понад 44 презентації щодо 59 актів законодавства ЄС, що регулюють промислову продукцію. Європейська сторона високо оцінила наш прогрес у гармонізації норм та виконанні зобов’язань за Угодою про асоціацію», – зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його словами, у майбутньому імплементація цього розділу дозволить експортувати українську продукцію на ринок ЄС. Ставши членом ЄС, Україна стане невід’ємною частиною єдиного ринку, де всі держави-члени застосовують однакові правила. У зв’язку з цим буде забезпечено вищий рівень якості не тільки для іноземних товарів, які будуть розміщені на внутрішньому ринку, але й для українських товарів.

«Надані відповіді на запитання, а також додаткові роз’яснення, які було надано протягом скринінгу, забезпечать членів ЄС необхідною інформацією про можливості та переваги співпраці з Україною», — додав Віталій Кіндратів.

Він зазначив, що попри численні перешкоди, з якими Україна зіткнулася – від глобальної економічної кризи до руйнівних наслідків російської агресії – наша відданість прогресу залишається непохитною. Повномасштабна війна, що триває, принесла величезні виклики, але вона також підкреслила стійкість, винахідливість та рішучість країни до наполегливої роботи та руху вперед.

«Ми пишаємося прогресом, якого ми вже досягли, включаючи реформи в інфраструктурі якості. Однак ми усвідомлюємо, що шлях попереду вимагає ще більших зусиль. Гармонізація технічних вимог у всіх секторах, особливо в зонах підвищеного ризику, має вирішальне значення для усунення бар’єрів, які можуть перешкоджати вільному руху товарів», – додав Віталій Кіндратів.

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ЄС Україна

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