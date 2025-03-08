Украина успешно прошла скрининг ЕС по свободному движению товаров

В ходе скрининга Украина представила Еврокомиссии более 44 презентаций по 59 актам законодательства ЕС, регулирующим промышленную продукцию.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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Министерство экономики сообщило, что Украина завершила официальный скрининг соответствия законодательства нормам ЕС в рамках переговорного раздела «Свободное движение товаров». Заседание прошло с 3 по 6 марта в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе.

Подготовка к скринингу длилась полгода и включала взаимодействие между государственными органами, структурными подразделениями Минэкономики и Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Украины.

«Свободное движение товаров — одна из ключевых свобод единого рынка ЕС, которая позволяет устранить технические барьеры в торговле между странами-членами. В ходе скрининга мы представили Еврокомиссии более 44 презентаций по 59 актам законодательства ЕС, регулирующим промышленную продукцию. Европейская сторона высоко оценила наш прогресс в гармонизации норм и выполнении обязательств по Соглашению об ассоциации», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

По его словам, в будущем имплементация этого раздела позволит экспортировать украинскую продукцию на рынок ЕС. Став членом ЕС, Украина станет неотъемлемой частью единого рынка, где все государства-члены применяют единые правила. В связи с этим будет обеспечен более высокий уровень качества не только для иностранных товаров, которые поступят на внутренний рынок, но и для украинских товаров.

«Предоставленные ответы на вопросы, а также дополнительные разъяснения, данные в ходе скрининга, обеспечат членов ЕС необходимой информацией о возможностях и преимуществах сотрудничества с Украиной», — добавил Виталий Киндратов.

Он отметил, что, несмотря на многочисленные препятствия, с которыми столкнулась Украина — от глобального экономического кризиса до разрушительных последствий российской агрессии — приверженность страны прогрессу остается непоколебимой. Полномасштабная война, которая продолжается, создала огромные вызовы, но также подчеркнула стойкость, изобретательность и решимость Украины к упорному труду и движению вперед.

«Мы гордимся прогрессом, которого уже достигли, включая реформы в инфраструктуре качества. Однако мы осознаем, что путь впереди требует еще больших усилий. Гармонизация технических требований во всех секторах, особенно в зонах повышенного риска, имеет решающее значение для устранения барьеров, которые могут препятствовать свободному движению товаров», — подчеркнул Виталий Киндратов.

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