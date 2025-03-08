Практика судов
  1. В Украине

Украина успешно прошла скрининг ЕС по свободному движению товаров

18:09, 8 марта 2025
В ходе скрининга Украина представила Еврокомиссии более 44 презентаций по 59 актам законодательства ЕС, регулирующим промышленную продукцию.
Украина успешно прошла скрининг ЕС по свободному движению товаров
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики сообщило, что Украина завершила официальный скрининг соответствия законодательства нормам ЕС в рамках переговорного раздела «Свободное движение товаров». Заседание прошло с 3 по 6 марта в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе.

Подготовка к скринингу длилась полгода и включала взаимодействие между государственными органами, структурными подразделениями Минэкономики и Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Украины.

«Свободное движение товаров — одна из ключевых свобод единого рынка ЕС, которая позволяет устранить технические барьеры в торговле между странами-членами. В ходе скрининга мы представили Еврокомиссии более 44 презентаций по 59 актам законодательства ЕС, регулирующим промышленную продукцию. Европейская сторона высоко оценила наш прогресс в гармонизации норм и выполнении обязательств по Соглашению об ассоциации», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

По его словам, в будущем имплементация этого раздела позволит экспортировать украинскую продукцию на рынок ЕС. Став членом ЕС, Украина станет неотъемлемой частью единого рынка, где все государства-члены применяют единые правила. В связи с этим будет обеспечен более высокий уровень качества не только для иностранных товаров, которые поступят на внутренний рынок, но и для украинских товаров.

«Предоставленные ответы на вопросы, а также дополнительные разъяснения, данные в ходе скрининга, обеспечат членов ЕС необходимой информацией о возможностях и преимуществах сотрудничества с Украиной», — добавил Виталий Киндратов.

Он отметил, что, несмотря на многочисленные препятствия, с которыми столкнулась Украина — от глобального экономического кризиса до разрушительных последствий российской агрессии — приверженность страны прогрессу остается непоколебимой. Полномасштабная война, которая продолжается, создала огромные вызовы, но также подчеркнула стойкость, изобретательность и решимость Украины к упорному труду и движению вперед.

«Мы гордимся прогрессом, которого уже достигли, включая реформы в инфраструктуре качества. Однако мы осознаем, что путь впереди требует еще больших усилий. Гармонизация технических требований во всех секторах, особенно в зонах повышенного риска, имеет решающее значение для устранения барьеров, которые могут препятствовать свободному движению товаров», — подчеркнул Виталий Киндратов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственные служащие категорий «А» и «Б» должны выучить английский язык и свободно общаться на нем — НАГС

После отмены военного положения у госслужащих будет несколько лет, чтобы выучить английский язык.

Отменят ли «вечные» аресты имущества в уголовных производствах без подозреваемых — рабочая группа комитета обсудила законопроект о гарантиях защиты бизнеса

В правоохранительном комитете Верховной Рады при участии НАБУ, САП, СБУ, БЭБ, ОГП и других представителей обсудили законопроект 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства.

Верховный Суд подтвердил правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов на правовую помощь при отсутствии почасового расчета и неуплаты гонорара на момент рассмотрения дела

Правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов истца на юридическую помощь при отсутствии почасового расчета и фактической неуплаты на момент рассмотрения дела – позиция Верховного Суда.

После отмены Хозяйственного кодекса следующим шагом станет полное обновление Гражданского кодекса, – Алексей Мовчан

Заместитель главы комитета Алексей Мовчан, который выступал докладчиком по законопроекту об отмене Хозяйственного кодекса, анонсировал обновление Гражданского кодекса и всех его книг.

Кабмин согласовал законопроект о освобождении от уплаты консульского сбора за удостоверение подлинности подписи переводчика и верности перевода – кого это коснется

Правительство предлагает внести изменения в закон о нотариате в части освобождения от уплаты консульского сбора за нотариальные действия с удостоверением подлинности подписи переводчика или удостоверением верности перевода на украинский язык документов, но это коснется не всех.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео